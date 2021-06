SALMOURÃO: Sindicato Rural de Inúbia Paulista destina novamente alimentos para população

Em mais uma ação em prol dos munícipes de Salmourão, o Sindicato Rural de Inúbia Paulista, por meio do Sistema FAESP/SENAR-SP, destinou novas doações a serem direcionadas para as famílias em vulnerabilidade social.

Novamente o sucesso desta ação está atrelada a solidariedade do sr. Meira e do sr. Marcos, que fizeram doação de legumes e fruta, respectivamente. “Mais uma vez o Sindicato Rural e agricultores do nosso Município se mostram solidários com a população. Ação extremamente necessária neste período de pandemia”, agradece a prefeita interina Sônia Gabau (PSDB).

E quem quiser contribuir com a campanha AlimentAÇÃO, doações que posteriormente serão destinadas para quem mais precisa, podem ser deixadas de segunda a sexta-feira, no Salão do Valdecir. Colabore também!