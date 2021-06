Empate mantém São Paulo e Cuiabá sem vencer no Campeonato Brasileiro

Nem o São Paulo nem o Cuiabá encerraram o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (23), as equipes ficaram no 2 a 2 no Morumbi, na capital paulista, pela sexta rodada da competição.

O resultado foi celebrado pelo Dourado, que somou o terceiro ponto em quatro jogos pela Série A, sendo o segundo fora de casa. Os mato-grossenses assumiram o 16º lugar, ficando à frente da Chapecoense (que tem a mesma pontuação e caiu para 17º) pelo saldo de gols (-1 a -5). Os cuiabanos aguardam a sequência da rodada para saberem se a encerram ou não na zona de rebaixamento.

O Tricolor, porém, lamentou mais um tropeço naquele que é o pior início de Brasileiro do clube na era dos pontos corridos, iniciada em 2003. O time de Hernán Crespo tem os mesmos três pontos de Cuiabá e Chape, mas fica na 18ª colocação, permanecendo no Z4. A última vitória foi a goleada por 9 a 1 sobre o 4 de Julho-PI, pela Copa do Brasil, no último dia 8, no Morumbi. De lá para cá, são dois empates e duas derrotas.

A primeira etapa foi bem movimentada. O São Paulo teve a iniciativa primeiro. Aos 12 minutos, Martín Benítez cobrou escanteio e o também meia Gabriel Sara cabeceou na trave. Cinco minutos depois, o lateral Luís Orejuela lançou Benítez na meia-lua, pela direita. O argentino deixou a bola passar e se projetou em direção à área para receber do meia Emiliano Rigoni e bater na saída do goleiro Walter, abrindo o placar.

A vantagem tricolor durou pouco. Aos 22 minutos, o zagueiro Marlon aproveitou a sobra de uma bola desviada por Benítez e rolou para o meia Rafael Gava finalizar da meia-lua, no ângulo do goleiro Tiago Volpi. Aos 38, o Cuiabá conseguiu a virada no contra-ataque. Rafael Gava foi lançado na direita e cruzou para o atacante Élton marcar de cabeça. Aos 42, porém, Rigoni recebeu pela direita e cruzou para Gabriel Sara – também de cabeça – empatar novamente.

No segundo tempo, o São Paulo teve mais presença no ataque, mas teve muitas dificuldades para entrar na área do Dourado. Fora dois chutes de fora da área de Benítez, o Tricolor só assustou aos 29 minutos, em chute na trave do atacante Vitor Bueno, lançado na direita pelo volante Liziero. Preocupado em segurar o resultado, o Cuiabá pouco avançou as linhas, mas fez o suficiente para atingir o objetivo no Morumbi.

Os times voltam a campo pela sétima rodada do Brasileiro neste domingo (27), às 20h30 (horário de Brasília), ambos fora de casa. O São Paulo encara o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza. O Cuiabá visita o Sport na Ilha do Retiro, em Recife.