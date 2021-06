FLÓRIDA: Secretaria de Logística e Transportes têm nova secretária

A Secretaria Municipal de Logística e Operações em Transporte de Flórida Paulista foi assumida pela floridense Janaína Lorejan.

Ela foi convidada pela administração Fróio e Nei Gazola para compor o secretariado e assume o cargo que era ocupado por Odair Gimenes – que faleceu recentemente.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, Janaína destacou que se sente muito feliz e honrada em poder contribuir com a administração municipal e estar à disposição da população.

Ela também comentou que desde o primeiro dia frente à secretaria, tem buscado o apoio de todos os seus profissionais e dos demais funcionários do quadro público.

Entre as funções desempenhadas por Janaína Lorejan, estão às viagens para unidades de saúde da região e do Estado, rotas de veículos da educação e outros tipos de transportes prestados pela Prefeitura Municipal.

“Agradeço a confiança depositada pelo prefeito Fróio e pelo vice Nei Gazola. Mas uma vez me coloco à disposição de todos para colaborar no que for necessário ao bom funcionamento desta importante secretaria que diariamente atua atendendo a nossa população”, disse Janaína.