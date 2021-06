Lucélia completa 77 anos de Emancipação Político-Administrativa nesta quinta-feira

O Município de Lucélia, a “Capital da Amizade”, completa nesta quinta-feira, dia 24 de junho, 77 anos de Emancipação Político-Administrativa.

“Diante do cenário pandêmico, as atividades em relação ao aniversário da cidade, se dará de maneira simples, sobretudo, com muito amor, carinho e respeito à que ela compete”, informou a Prefeitura de Lucélia.

Para a celebração do Ato Cívico e Culto Ecumênico em comemoração ao 77° Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do município de Lucélia, nesta quinta-feira, dia 24, às 09 horas, será transmitida por meio de Live na página oficial da Prefeitura no Facebook.

Às 19 horas, na Igreja Matriz, será realizada a solenidade de São João Batista e Ação de Graças pelos 77 anos do Município.