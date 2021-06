MARIÁPOLIS: Vereador cobra providências sobre entulhos em vias públicas, terrenos com matos e surgimento de escorpiões

O vereador da Câmara Municipal de Mariápolis, Cléber Juliano de Oliveira (Bicudo), do PSDB, informou que têm recebido no decorrer dos últimos dias diversas reclamações de moradores assustados com algumas situações que podem prejudicar a saúde da população.

Conforme o vereador Bicudo, que recebeu diversas imagens que comprovam a real situação do descontentamento, trata-se do surgimento de escorpiões e caramujos na rua Jorge de Freitas que também se encontra com diversas residências fechadas, com matos tomando conta dos quintais.

O vereador citou ainda que os moradores estão reclamando da demora na retirada de lixos e entulhos em diversas vias públicas do município.

Bicudo disse que espera com urgência alguma medida referente às reclamações, principalmente por se tratar de riscos à saúde dos moradores.