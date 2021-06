Passageira de ônibus é flagrada com tabletes de pasta base de cocaína

O Policiamento Rodoviário abordou um ônibus interestadual, que fazia o itinerário Campo Grande (MS) a São Paulo (SP) e durante a entrevista com passageiros dentro do coletivo, uma passageira demonstrou nervosismo e respostas desencontradas sobre os motivos da viagem.

Em vistoria no bagageiro externo do veículo, os policiais localizaram na mala de viagem da passageira suspeita cinco tabletes de pasta base de cocaína. Após pesagem, a droga totalizou 5,742 quilos.

A mulher estava no ônibus com o neto, de 5 anos, que ficou sob responsabilidade do Conselho Tutelar de Rancharia.