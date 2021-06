Polícia Civil apreende mais de R$ 500 mil durante buscas em casa de suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas

O cumprimento de um mandado de busca, a Polícia Civil de Tupã apreendeu uma quantia de mais de R$ 500 mil em dinheiro na residência de uma pessoa do sexo feminino de 32 anos investigada por suspeita de envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (23) e, com exceção do dinheiro, não foi apreendido nenhum material que comprovasse o tráfico de drogas.

Segundo informações da Polícia Civil, a equipe da Delegacia de Investigações Gerais (Dise) de Tupã, com informações de que a mulher poderia estar envolvido com o tráfico.



Em posse de um mandado de busca expedido pela Justiça realizou diligências na residência e apreenderam expressiva quantia em dinheiro, acondicionados, parte em uma caixa de papelão e outra parte em uma bolsa feminina.

O delegado Flávio Delgado de Melo informou que a moradora foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) e ao prestar declarações na Delegacia de Investigações Gerais “não conseguiu justificar a procedência do dinheiro e o motivo pelo qual não tê-lo depositado em uma instituição financeira”. O dinheiro será depositado em conta judicial e as investigações continuarão com o objetivo de identificar sua procedência.