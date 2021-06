SP-294: Após bater pick-up em bitrem, motorista foge e se esconde em mata, mas acaba preso

O motorista de um pick-up Montana foi preso na noite desta quarta-feira (23), acusado de causar um acidente sob o efeito de bebida alcóolica na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), próximo ao pontilhão de acesso à Lucélia.

Segundo informações obtidas pelo jornal e site Folha Regional junto à Base Operacional da Polícia Militar Rodoviária de Adamantina, com o Cabo PM Lourenço, consta na ocorrência que um bitrem carregado com celulose seguia pela rodovia no sentido Lucélia / Inúbia Paulista e ao atingir o km 585+400 metros, colidiu na traseira por um pick-up Montana.



Após a colisão que resultou no acionamento de airbag da Montana, o condutor saiu do interior do veículo e escondeu-se em uma mata próxima ao local da ocorrência sendo posteriormente localizado e detido pela Polícia Militar. Ele foi algemado por apresentar indícios de que poderia resistir à prisão e fugir novamente.



Ainda segundo consta no boletim de ocorrência, o condutor se recusou em fazer o teste do bafômetro e recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, uma vez que apresentava sintomas. Uma lata de cerveja cheia e outra vazia foram localizadas dentro do veículo.



Já no Plantão Policial, o autor concordou em ceder material biológico (sangue) para a realização de exames que vão constatar se ele estava ou não sob o efeito de bebida alcóolica ou outras substâncias. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

Além da Polícia Rodoviária, esta ocorrência mobilizou o policiamento de área, Corpo de Bombeiros com viaturas de resgate e salvamento e todo o aparato para acidentes de grandes proporções, equipes da concessionária que administra a rodovia e a Polícia Científica.