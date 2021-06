Brasileiro: Grêmio e Santos empatam em 2 a 2 em Porto Alegre

O Grêmio empatou por 2 a 2 com o Santos, em Porto Alegre na noite desta quinta-feira (24), em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse resultado trouxe o primeiro ponto para o time de Porto Alegre, mas não foi suficiente para retirá-lo da última posição. O time da baixada santista, com oito pontos, é o 10º.

Quem abriu o placar foi o Grêmio, logo aos três minutos, quando Rafinha lançou no segundo poste e o jovem Victor Bobsin ajeitou para a conclusão de voleio de Diego Souza. Aos 28, Marcos Guilherme deixou tudo igual, após receber de Camacho. Ainda na primeira etapa, aos 41 minutos, o volante Matheus Henrique aproveitou jogada de Diego Souza e deixou o Grêmio na frente novamente. Na etapa final, antes mesmo do primeiro minuto, o atacante Ferreira perdeu uma oportunidade incrível na frente do goleiro João Paulo. Porém, o Santos foi mais eficiente no segundo tempo e conseguiu empatar aos 33 minutos, em cobrança de falta de Marinho. Agora, a próxima oportunidade de o Grêmio tentar sair da zona de rebaixamento será no próximo domingo (27), contra o Fortaleza em Porto Alegre. No mesmo dia, o Santos recebe o Atlético-MG na Vila Belmiro.