IRAPURU: Município fica em 7º lugar em Campeonato de Xadrez Online

A Diretoria de Esportes, por meio da Prefeitura de Irapuru participou no sábado passado (19) do 1º Campeonato de Xadrez Online, promovido pela Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo.

O município terminou sua participação em 7º lugar na classificação geral. Ao todo, 32 cidades participaram da competição que contou com 135 jogadores.

Nesta semana os atletas, Zé Luiz Waki, Arthur Passarelli, Mateus Matos e Igor Francisco, acompanhados pelo diretor de Esportes, Elvis Marques foram recebidos pelo prefeito Mazinho e vice-prefeito Luiz Vitoretti no gabinete municipal. Na ocasião foram homenageados por representar o município e parabenizados pela ótima participação no campeonato.

Os interessados em participar do grupo de xadrez do município, podem procurar a sede da Diretoria de Esportes no Ginásio Municipal.