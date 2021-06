Junho já é o mês com mais doses aplicadas de vacinas contra covid no Brasil

Junho já é o mês com mais doses aplicadas no Brasil de vacinas contra a covid-19. A marca de 25.789.025 milhões de doses foi atingida hoje, após 24 dias.

Até então, o mês em que mais se havia aplicado doses era abril, que registrou quase 24,7 milhões em 30 dias.

O levantamento do UOL usou como base os dados do consórcio de veículos de imprensa, obtidos nas secretarias estaduais da saúde, para monitoramento da pandemia do novo coronavírus.

Doses aplicadas por mês (em números absolutos):

Janeiro: 2.051.295;

Fevereiro: 6.458.218:

Março: 14.201.225;

Abril: 24.671.817:

Maio: 20.542.279;

Junho: 25.789.025 (até dia 24).