OSVALDO CRUZ: Município recebe e distribui exames SWAB repassados por deputados

Na última quarta-feira (23), o município de Osvaldo Cruz recebeu 61.625 exames com resultados rápidos na modalidade SWAB, tornando-se um centro temporário de distribuição destes testes para cidades do Oeste Paulista e outras regiões do Estado de São Paulo.

A iniciativa se deve ao apoio e parceria do Deputado Estadual Reinaldo Alguz (PV) e do Deputado Federal Enrico Misasi (PV), que foram representados por seus assessores parlamentares em coletiva de imprensa junto à Prefeita Vera Morena e o Vice Amilton Albertinazzi .

A assessoria dos deputados foi representada por Valtinho (ex-Prefeito de Osvaldo Cruz), Tatu, César e Walter.

Juntaram-se a eles outras autoridades de Osvaldo Cruz e região, como o Vereador Roberto Amor, a Prefeita Municipal de Lucélia, Tati Guilhermino (PV), e os ex-Vereadores Luizinho Gumiero, Bertassi e Roberto Pazzoto.