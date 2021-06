Duas pessoas ficam feridas em capotamento na SP-294

Na noite desta sexta-feira o condutor de uma picape Montana, placa de Herculândia trafegava pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros no sentido de Tupã para Iacri, quando em dado momento ele perdeu o controle da direção saindo da pista e capotando o veículo.

O motorista e o passageiro sofreram diversos ferimentos e foram socorridos pelas equipes de resgate da concessionária Eixo, para Santa Casa de Tupã. Estiveram no local uma Unidade de Suporte Avançado e uma Unidade Básica de Resgate.

A Polícia Militar Rodoviária da Base de Tupã esteve no local para registro do boletim de ocorrência, e ao realizar o teste do bafômetro no motorista, foi auferido 0,15 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o que caracteriza infração administrativa de embriaguez ao volante. Também foi localizado no interior do veículo uma garrafa de bebida aberta e consumida.