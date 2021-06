Surto de Covid-19 atinge 37 dos 45 internos de asilo e causa uma morte

Um surto de Covid-19 atingiu 37 dos 45 idosos que moram no Lar São Vicente de Paulo de Osvaldo Cruz. A notícia acaba de ser informada pela diretoria da instituição através de nota. Uma interna faleceu por complicações decorrentes da pandemia neste surto.

Apesar de todos os internos e colaboradores terem sido vacinados duas vezes contra a doença, quase todos os internos foram contaminados. Apenas oito deles testaram negativo para a Covid. Uma idosa faleceu ontem (25) em decorrência de complicações trazidas pela Covid-19.

Conforme a nota, os idosos que estão contaminados foram isolados dos demais e recebem assistência na própria instituição.

Esta é a segunda vez este ano que um surto de Covid-19 atinge a população do asilo de Osvaldo Cruz. No começo do ano, seis internos foram contaminados.

A Prefeitura presta acompanhamento no caso através das secretarias de Saúde e Assistência Social e o Ministério Público Estadual acompanha a situação.

LEIA NA ÍNTEGRA A NOTA

“Nota à Imprensa

O Lar São Vicente de Paulo de Osvaldo Cruz informa que, infelizmente, dos 45 internos da instituição, 37 testaram positivos para Covid-19.

Após testes realizados em todos os assistidos, 8 (oito) tiveram exames negativos para a doença.

Os idosos que apresentaram resultados positivos foram isolados no próprio Lar.





Importante salientar que todos os internos do Lar São Vicente de Paulo bem como os seus funcionários já foram vacinados com duas doses de imunizante contra a COVID-19.

Já os idosos que tiveram resultados negativos também foram isolados, obedecidos os protocolos de segurança e saúde preconizados.

A Prefeitura de Osvaldo Cruz, através das secretarias de Assistência Social e Saúde prestou todos os serviços de orientação e cuidado aos idosos e ainda aos colaboradores do Lar São Vicente de Paulo através de equipes médica e de atenção social.

O município ainda faz acompanhamento e orientação das medidas de prevenção e enfrentamento ao surto.

Infelizmente, entre os internos, uma senhora faleceu devido ao surto ontem (25/06). Esta senhora tinha saúde debilitada e comorbidades.

Todas as providências que podiam ser tomadas foram feitas e a situação segue com acompanhamento devido.

Autoridades do Município e do Ministério Público atual em conjunto no enfrentamento da questão.



É a nota.

Osvaldo, 26 de Junho de 2021.

Diretoria do Lar São Vicente de Paulo

Osvaldo Cruz-SP”