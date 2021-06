Avó envia maconha dentro de embalagens de suco ao neto na Penitenciária de Lucélia

No último dia (24) foi registrada a apreensão de material ilícito na Penitenciária de Lucélia.

Durante procedimento de revista em correspondência que seria destinada a um sentenciado foram encontradas camufladas em 17 embalagens de suco, várias porções da erva esverdeada aparentando ser a droga conhecida como maconha.

O material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia local.

Diante dos fatos, foi instaurado Procedimento de Apuração Disciplinar e o sentenciado conduzido ao Pavilhão Disciplinar para averiguações.

Já a visitante, cadastrada no rol de visitas como avó do sentenciado, foi suspensa do rol de visitas.