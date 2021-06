Caminhão carregado com produtos de limpeza tomba na SP-294

Um caminhão com placas de Apucarana/PR tombou por volta das 21h30 deste domingo (27) na alça de acesso do trevo de Irapuru na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294).

O motorista seguia no sentido Irapuru / Junqueirópolis, quando por motivos ainda desconhecidos acabou tombando. Apesar do susto o motorista não se feriu.



O veículo que estava carregado com produtos de limpeza permaneceu no local a espera de outro caminhão para que a carga fosse removida e até o início da tarde de hoje ainda permanecia no local.

Além da Polícia Militar Rodoviária – Base Operacional de Adamantina atuaram nesta ocorrência as equipes da concessionária que administra a rodovia.