FLÓRIDA: Câmara faz doação de leite para o Asilo

A Câmara Municipal de Flórida Paulista fez a doação de quase 200 litros de leite para o Asilo São Vicente de Paulo.

A iniciativa que uniu os vereadores e servidores do Poder Legislativo surgiu após o contato com a direção do asilo que elencou a necessidade daquela entidade em receber os donativos, uma vez que com a pandemia, seu tradicional leilão de gado não pode ser realizado, e que angariava fundos para manter os custos com alimentação, produtos de limpeza, higiene e outros itens, dificultando assim a situação.

Todo o leite arrecadado foi apresentado durante a última sessão da Câmara Municipal e seria entregue para o asilo para ser servido nos cafés da manhã e tarde dos idosos, bem como na administração de medicamentos.

Em conversa com a reportagem, a diretoria do Asilo São Vicente de Paulo agradeceu e enalteceu a iniciativa da Câmara Municipal. Doações podem ser feitas e entregues diretamente no asilo ou comunicadas através do telefone: (18) 3581-2452.