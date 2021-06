Fluminense arranca empate com Corinthians em São Januário

O Fluminense recebeu o Corinthians neste domingo (27) no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o resultado da partida foi um empate por 1 a 1. O placar final acabou sendo positivo para a equipe das Laranjeiras, que atuou grande parte do segundo tempo com um jogador a menos.

Após este jogo, o Tricolor ocupa a 8ª posição da classificação com 10 pontos, já o Timão é o 10º, com nove pontos. Fluminense e Corinthians fizeram um primeiro muito amarrado, com poucas oportunidades claras de lado a lado. Mas, em jogada de contra-ataque, o atacante Gustavo Mosquito acabou sendo derrubado pelo zagueiro Luccas Claro dentro da área aos 34 minutos. Pênalti indiscutível. Jô foi para a cobrança e abriu o placar. O placar permaneceu inalterado até o segundo tempo, no qual, logo aos 4 minutos o Fluminense viu sua situação se complicar ainda mais quando o uruguaio Abel Hernández foi expulso após entrar de forma dura em Gabriel. O técnico Roger decidiu então tirar um meio-campista, Yago, para colocar em campo outro homem de área, Bobadilla. O Tricolor melhorou na partida, e conseguiu igualar aos 24 minutos, quando Egídio avançou pela esquerda e cruzou com perfeição para o equatoriano Cazares marcar de cabeça. O time das Laranjeiras se animou, e chegou a marcar novamente com Bobadilla em belo chute por cobertura, mas o argentino naturalizado paraguaio recebeu a bola em posição de impedimento. Assim, o jogo terminou mesmo em igualdade. O Fluminense volta a entrar em campo pelo Brasileiro na próxima quarta-feira (30), quando enfrenta o Athletico-PR. No mesmo dia o Corinthians tem o clássico contra o São Paulo.