Governo de São Paulo faz o terceiro anúncio de postos Poupatempo e mais uma vez a Nova Alta Paulista é esquecida

Nesta segunda-feira (28), o governador João Doria assinou as autorizações para a instalação de mais 20 unidades do programa Poupatempo em cidades da Região Metropolitana de São Paulo, interior e litoral do Estado. E mais uma vez entre os municípios contemplados não tem nenhuma cidade da Nova Alta Paulista.

Os novos postos serão integrados ao Detran.SP e com a oferta de serviços de diversos órgãos públicos. “Mais do que dobramos a expectativa de novos Poupatempos e vamos fazer mais. Esses novos postos do Poupatempo começam a operar oferecendo mais de 130 serviços à população. Isso é a ampliação de um serviço que é marca registrada no estado de São Paulo”, disse Doria.

Entre os municípios beneficiados, estão Batatais, Cajamar, Capivari, Ibiúna, Itupeva, Mairiporã, Mirassol, Novo Horizonte, Orlândia, Paraguaçu Paulista, Pederneiras, Pitangueiras, Poá, Presidente Venceslau, Promissão, São Joaquim da Barra, Ubatuba, Vargem Grande do Sul, Várzea Paulista e Vinhedo.

Juntas, as 20 unidades irão beneficiar mais de 1,3 milhão de habitantes e realizar 3.300 atendimentos diariamente, com o padrão de qualidade e eficiência do programa, reconhecido como o ‘Melhor Serviço Público de São Paulo’. O investimento do Estado nos projetos será de R$ 3 milhões.

“Estamos celebrando com o Poupatempo a boa política em parceria com as prefeituras. Cada um destes postos vai ser instalado graças ao apoio das prefeituras, que vão poder incluir os serviços municipais nesses Poupatempos de última geração”, afirmou Rodrigo Garcia, Vice-Governador do Estado, que também é Secretário de Governo.

Os novos postos compõem o plano de expansão do governo paulista, anunciado em agosto de 2020, e que já autorizou outras 50 unidades em diferentes localidades.

“Com os anúncios de hoje, o Poupatempo já está autorizado a chegar em mais 70 cidades, oferecendo comodidade e segurança à população, que poderá contar com atendimento de excelência em um só lugar”, explicou André Arruda, presidente da Prodesp.

As implantações serão feitas em parceria com as prefeituras e contarão com estrutura moderna e tecnológica, por meio do sistema Balcão Único, em que atendentes multitarefa são treinados para realizar diversos serviços, incluindo os municipais. O modelo já foi testado e aprovado pela população nos postos de Aguaí, Lençóis Paulista, Jales e Salto, escolhidos para o projeto piloto.

Além dos serviços do Detran.SP, as novas unidades também irão oferecer os do Instituto de Identificação (IIRGD), Ministério Público, da Secretaria Estadual da Educação e das prefeituras.

“O novo modelo de Poupatempo é mais enxuto, eficiente e com grande capilaridade, graças à integração com o Detran. A grande novidade é a inclusão dos serviços municipais, aumentando a oferta. É um Poupatempo de caráter municipalista, que é a grande marca da gestão João Doria”, afirmou Neto Mascellani, Diretor-Presidente do Detran.SP.

Serviços digitais

Atualmente, cerca de 80% dos atendimentos do Poupatempo são por meio das plataformas digitais. Entre os serviços online mais procurados, estão a pesquisa de pontuação, habilitação, licenciamento, as funcionalidades da vacinação contra a Covid-19, além da emissão do Atestado de Antecedentes Criminais, consulta de IPVA, entre outros. Tudo feito pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital ou totens de autoatendimento.

Programa Poupatempo

Administrado pela Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado – o Programa Poupatempo, possui 23 anos de existência e já beneficiou mais de 607 milhões de cidadãos.

Com o início da pandemia, em março do ano passado, o programa acelerou o processo de digitalização dos serviços digitais, para melhor atender a população. Atualmente, são 137 opções no portal – www.poupatempo.sp.gov.br -, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento. Até o fim deste ano, o objetivo é chegar a 180 serviços digitais, e a mais de 240 em 2022.