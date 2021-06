SALMOURÃO: Município recebe 300 testes para diagnóstico de Covid-19

A Prefeitura de Salmourão, por intermédio do deputado federal Enrico Misasi (PV), recebeu 300 testes rápidos para diagnóstico do novo coronavírus.

Os exames foram enviados pelo Ministério da Saúde, e a Secretaria Municipal de Saúde utilizará os testes conforme protocolo estabelecido pelo órgão federal.

De acordo com a secretária de Saúde Luana Pravatto, os exames são do tipo SWAB, possibilitando o monitoramento dos casos com maior rapidez.

“Os kits são muito importantes para termos um controle ainda maior da doença em Salmourão. Além dessa doação, também estamos realizando a aquisição de mais 500 testes”, ressalta.

Os vereadores Flávio Eduardo e Francine, ambos do DEM, e João Lemes, do PV, além do assessor parlamentar Valtinho (ex-prefeito de Osvaldo Cruz), participaram da entrega. A prefeita Sônia Gabau (PSDB) agradeceu o trabalho do deputado Enrico.

Nossa gratidão ao parlamentar por ter viabilizado, junto ao Ministério da Saúde, mais testes para reforçar o trabalho já desempenhado pela Prefeitura no combate da covid-19. Também agradecemos a presença do assessor Valtinho, representando o deputado Enrico, que continua atuando em prol da nossa região”, disse Sônia Gabau.