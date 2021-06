Morre o prefeito de Pirapozinho, Valdir Assef

Valdir Assef (MDB), eleito prefeito de Pirapozinho em 2020, faleceu nesta terça-feira (29).

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Prefeitura. Valdir estava afastado do cargo desde maio para tratamento médico.

A eleição

Valdir Assef, do MDB, foi eleito prefeito de Pirapozinho com 57,11% dos votos. Foram 8.262 votos no total.

Aos 69 anos, casado, Valdir contava com superior completo e declarou ao TSE a ocupação de empresário. Seu patrimônio declarado era de R$ 5.450.598,13.

O vice eleito foi Lucas Padovan dos Santos Pavani, do PROS, que tem 35 anos.

Os dois foram parte da coligação União, Competência e Trabalho, formada pelos partidos MDB, PSB e PROS.