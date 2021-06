FLÓRIDA: Em novo prédio, Polícia Militar garante melhor atendimento para a população

A Polícia Militar de Flórida Paulista passou a atender recentemente em seu novo e moderno prédio localizado na rua 38, ao lado da Delegacia de Polícia.

Com a mudança do endereço físico, a corporação garante aos floridenses um melhor atendimento, uma vez que a nova infraestrutura foi projetada para garantir mais espaço para o conforto dos policiais e da comunidade que diariamente busca os serviços da Polícia Militar.

O novo prédio possui sala de recepção, sala de comando, alojamentos e banheiros masculino e feminino, cozinha e arquivo.

No local além da construção do prédio, foram executadas obras de calçamento, instalação de cobertura para pátio de viaturas, mastro para bandeiras e torre para os equipamentos de comunicação.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o sargento PM D’Aquino, comandante do 4º Grupamento Policial de Flórida Paulista, destacou a importância deste novo prédio para que a Polícia Militar que está 24 horas à disposição para atender a população possa garantir a ordem e a tranquilidade da comunidade.