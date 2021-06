IRAPURU: Conquista de R$ 200 mil para a Saúde

No dia 18 de junho, o deputado estadual Sebastião Santos, liberou de imediato R$ 200 mil para ser utilizado em custeio no setor de saúde de Irapuru.

A solicitação havia sido feita via ofício pelo prefeito de Irapuru, Ademar Calegão (Mazinho) e contou com o apoio para viabilizar a audiência que ocorreu no gabinete do nobre parlamentar do Contabilista da Câmara Municipal, Aderval Costa de Oliveira, que tem lastro estreitos de amizade com o Assessor Parlamentar João César Prado.

Na oportunidade também esteve presente na audiência em Barretos, o Diretor de Desportos de Irapuru, Elvis Marques, que está viabilizando a instalação de um programa denominado de “Areninha” com a construção de campos de futebol médio, quadra de basquete, pista para caminhadas, paisagismo, todo cercado, entre outros, um empreendimento de vulto valor, que será um marco para Irapuru, onde no projeto a obra está colocada para ser feita ao lado do atual Museu Municipal.

O deputado Sebastião Santos viabilizará a liberação dentro em breve junto a Secretaria Estadual de Esportes, visto que as documentações e o projeto foram todas feitas de forma correta pelo Município.