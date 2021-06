FLÓRIDA: Unidades de Saúde abertas até as 19h para acelerar vacinação contra a Covid-19

Nesta quinta-feira, dia 1º de julho, as seis unidades de saúde do município vão funcionar com horário estendido para vacinar contra a Covid-19. O funcionamento será das 7h às 19h. A vacinação será para pessoas com 40 anos ou mais (primeira dose).

As unidades de saúde que vão funcionar com horário estendido são: Centro de Saúde II “Dr. Antonio Giancursi”, ESF I “Nicolau Gerlack”, ESF II “José Carlos Machado”, ESF III “Roberto Florindo”, PAS do Distrito do Indaiá do Aguapeí e PSF do Distrito do Alto Íris.

Para receber a vacina é necessário apresentar documento de identificação original, como foto e CPF.

VACINÔMETRO

Até este momento, segundo o Programa de Imunização do Governo do Estado de São Paulo, 7.122 doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em Flórida Paulista, sendo 5.265 com a primeira dose, 1.810 delas também com a segunda dose e 47 com dose única.