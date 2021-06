JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeito avalia ações nos Distritos Industriais III e IV

Segue aumentando o número de empresários que estão iniciando suas edificações nos Distritos Industriais III e IV de Junqueirópolis.

Os investidores estão seguindo os cronogramas dentro dos prazos estabelecidos nas ordens de serviços do PDM (Plano de Desenvolvimento Municipal).

O prefeito Osmar Pinatto se reuniu com o vice-prefeito Rael da Saúde e os diretores Rinaldo Picinini, Josemar de Souza e o assistente Luiz Henrique Pelegrinelli, para discutir as projeções sobre a chegada de novos empreendedores e as ações de assistência aos empresários que estão instalando os seus novos empreendimentos em Junqueirópolis.