Justiça condena vereador e ex-vereador por gastar dinheiro público em ‘boate de luxo’

Ambos também ficaram proibidos de contratar o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais pelo mesmo período.

Dorival Ferreira de Campos Filho deverá ainda pagar R$ 340, valor correspondente ao gasto no estabelecimento, com correção monetária e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data do pagamento.

De acordo com as investigações, cinco políticos estiveram numa famosa casa noturna da capital, localizada no bairro de Pinheiros, na zona oeste, em 2017 e 2018. O estabelecimento se apresenta na internet como restaurante, mas a investigação apontou o local como de forte apelo erótico, onde mulheres se apresentam com roupas sensuais.

A investigação apurou que os vereadores foram em missão oficial à Assembleia Legislativa, por isso utilizaram o carro da Câmara e tiveram as despesas pagas com dinheiro público.

A reportagem também procurou os absolvidos. A defesa de Leonel Roma afirmou que ele “não participou de nenhum ato que afrontasse aos princípios da moralidade ou da legalidade”.