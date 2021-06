Mãe e filha morrem após carro capotar

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas são a esposa do motorista, Ana Márcia Dias Cordeiro, de 63 anos, e a sua filha, Isabela Dias Cordeiro, de 21 anos.

Ainda segundo os bombeiros, as vítimas foram arremessadas para fora do veículo após o motorista, que seguia pela rodovia no sentido Borá-Paraguaçu, perder o controle do carro e capotar. Elas morreram no local.