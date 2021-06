SP vacina 53% dos adultos contra COVID-19 e supera 25 milhões de doses aplicadas

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (30) que o Estado de São Paulo já vacinou contra COVID-19 mais da metade de sua população com 18 anos ou mais com pelo menos uma dose e ultrapassou hoje a marca de 25 milhões de doses aplicadas em todo o território.

“Os números representam o esforço, planejamento, estratégia e a logística de imunização do Estado de São Paulo, sob a coordenação da Secretaria de Saúde. Também devemos um agradecimento especial às Secretárias e Secretários de Saúde dos 645 municípios do Estado de São Paulo e seus respectivos prefeitos e prefeitas”, afirmou Doria.

Até hoje, 18,7 milhões de pessoas com idade acima de 18 anos já iniciaram o esquema vacinal, o que corresponde a 53% deste público. Além disso, 18% da população já possui esquema vacinal completo, ou seja, já recebeu as duas doses dos imunizantes que preveem esta estratégia de imunização (vacina do Butantan, Fiocruz/Astrazeneca e Pfizer), ou recebeu uma vacina de dose única (como a da Janssen). Segundo estimativas do IBGE de 2020, há 35,3 milhões de pessoas com 18 anos ou mais no Estado.

“As doses aplicadas em São Paulo já são mais de 25 milhões. Isso requer do Programa Estadual de Imunização, do Centro de Distribuição e Logística do Estado de São Paulo e dos 645 municípios um movimento grande, extremo. Quanto mais vacinas nós tivermos, melhor será a situação, menos fila teremos e a população pode ter acesso rapidamente à vacina. Por isso fica aqui a solicitação para que as vacinas que tanto precisamos sejam enviadas para nós e para todos os Estados com a máxima urgência”, destacou a Coordenadora do Plano Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula.

A partir de hoje, o público na faixa etária de 40 a 42 anos passa a integrar a campanha, seguindo o cronograma de vacinação que prevê imunizar toda a população adulta com pelo menos uma dose até o dia 15 de setembro, o “Dia da Esperança”.

Os resultados e avanços da imunização são fruto do esforço conjunto do Governo do Estado e dos 645 municípios, com destaque para a agilidade na logística e distribuição da Secretaria de Estado da Saúde e na organização da rede local por parte das Prefeituras para aplicação dos imunizantes.