FLÓRIDA: Administração oficializa instalação e funcionamento de faculdade

Em solenidade realizada no gabinete do prefeito Wilson Fróio Júnior, contando com a presença do vice-prefeito Nei Gazola, da secretária Administrativa Nádia Regina Mendes Leocádio e do representante da Anhanguera – Uniderp, Renato Capobianco, foi oficializada a instalação do polo de apoio presencial da faculdade no município.

Ainda na ocasião, confirmaram que o polo de Flórida Paulista oferecerá diversas vagas para 23 cursos e vai contar ainda com pós-graduação, através do sistema EAD (ensino à distância).

O polo da Anhanguera Uniderp em Flórida Paulista funcionará na Emef Octaviano José Corrêa e oferecerá infraestrutura de apoio presencial ao aluno, com computadores, impressora e acesso à internet para o estudante participar das atividades da universidade como provas e sistema para tirar suas dúvidas com os tutores.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o prefeito Fróio destacou que com a implantação do polo da faculdade em Flórida Paulista, o município passa a oferecer mais uma estrutura de ensino aos floridenses, com preços acessíveis e facilidades para o ingresso na vida acadêmica.

O vestibular será lançado em breve e amplamente divulgado para maior adesão dos floridenses.