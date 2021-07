PARAPUÃ: Município recebe 800 testes para detecção de antígenos para covid-19

A Prefeitura Municipal de Parapuã recebeu na tarde de sexta-feira (25/06) um total de 800 testes rápidos para detecção de antígenos para covid-19.

Os testes chegam para Parapuã através dos deputados do PV (Partido Verde), Enrico Misasi (federal) e Reinaldo Alguz (estadual), que por meio do assessor Walter Martins, realizou a entrega para a Prefeitura.

Estiveram presentes na entrega o vereador do PV Ney Temporim, prefeito Gilmar Martin Martins, Diretor Administrativo Wilson Martelo, Diretora de Saúde Regiane Simone Gimenes Fregoneze e Carlos Roberto Fernandes Júnior representando o Partido Verde.

De acordo com a Prefeitura de Parapuã estes testes são de extrema importância já que com ele o resultado fica pronto em menos de 20 minutos, assim podendo manter o isolamento fazendo os devidos bloqueios, ou até mesmo liberar para volta as atividades.

Cerca de 32% da população parapuense já foi testada e 46% recebeu ao menos uma dose da vacina.