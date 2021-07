FLÓRIDA: Anunciada vacinação para pessoas com 37 a 39 anos contra a Covid-19

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Saúde, comunicou que a partir de segunda-feira (5), será iniciada a vacinação para pessoas de 37 a 39 anos. A primeira dose para as pessoas dessa faixa etária estará disponível em todas as unidades básicas de saúde, que funcionarão das 7h às 16h30.

A imunização será realizada nas seguintes unidades de saúde: Centro de Saúde II “Dr. Antonio Giancursi”, ESF I “Nicolau Gerlack”, ESF II “José Carlos Machado”, ESF III “Roberto Florindo”, PAS do Distrito do Indaiá do Aguapeí e PSF do Distrito do Alto Íris.

Para receber a vacina é necessário apresentar documento de identificação original, como foto e CPF.