FLÓRIDA: Centro de Atendimento Covid fecha o junho com quase 300 consultas e 141 exames

O Centro de Atendimento Covid-19 funciona nas dependências da sede do Instituto Retribuir

O Centro de Atendimento Covid-19 de Flórida Paulista que funciona fechou o mês de junho com quase 300 consultas realizadas e 141 exames em pacientes.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, foram 290 pessoas que passaram por atendimento com as equipes do Centro de Atendimento Covid-19.

Vale destacar que o espaço funciona exclusivamente para o acolhimento de pessoas que apresentem sintomas da doença, evitando assim a superlotação das unidades de saúde e ainda que pacientes que passam por outros tipos de atendimentos sejam submetidos ao mesmo espaço físico que os suspeitos da Covid como uma forma de combater o contágio.



Outra medida importante implantada pela Secretaria de Operações em Transporte e Logística foi a implantação de um plantão de ambulância exclusivo para o transporte de pacientes já constatados com Covid-19.

CENÁRIO ATUAL DA DOENÇA EM FLÓRIDA PAULISTA



Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, atualmente Flórida Paulista está com oito pessoas com a suspeita da doença e 14 casos ativos.



Quatro pessoas estão internadas, sendo duas na Santa Casa de Flórida Paulista e duas em unidades de saúde da região.

Flórida Paulista têm 33 óbitos desde o início da pandemia.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta sobre a importância do uso de máscara, álcool em gel e de se manter o distanciamento social.