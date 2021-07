Dracena goleia o São Paulo e avança para a final da Copa LPF pela segunda vez

Na verdade, a equipe toda levou o time à final. O Dracena se destacou no jogo coletivo, contou com mais uma boa atuação do goleiro Léo e mostrou eficiência nas conclusões. O São Paulo criou, talvez, o mesmo número de chances perigosas (ou até mais), mas como o placar mostra, falhou no arremate e se despediu do certame que marcou o retorno do Tricolor às competições após seis anos.