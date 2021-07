Autor de disparo de arma de fogo que feriu jovem em festa clandestina se apresenta à Polícia

A Polícia Civil de Parapuã, através do Delegado titular Dr. José Luís Junqueira A. Filho, identificou o autor do disparo que feriu gravemente um jovem parapuense que participava de uma festa clandestina no final de semana em uma propriedade rural localizada no Bairro vitória.

O indivíduo se apresentou na delegacia nesta segunda-feira (5) junto com seu advogado. O homem, de acordo com informações obtidas pela Reportagem do Portal de Notícias Guia Online Parapuã, junto ao delegado José Luís Junqueira, é morador da cidade de Rinópolis.

A Polícia Civil chegou até o autor após instaurar inquérito.

A elucidação dos fatos ainda vai depender de novos depoimentos que devem ser coletados nesta semana com as vítimas e demais testemunhas.

Foi realizada ainda a apreensão da arma de fogo utilizado no crime, sendo um revólver calibre 38, em tese com documentação em nome do autor.

O caso

A tentativa de homicídio ocorreu na madrugada de Domingo (4), mas a festa rolava desde a noite de sábado (3).

De acordo com a Polícia Militar de Parapuã, que foi acionada e compareceu no local, em uma discussão envolvendo alguns participantes da festa, o morador de Rinópolis em posse de uma arma de fogo fez um disparo contra o jovem parapuense, que foi atingido na altura do abdômen. Uma segunda vítima, também envolvida na confusão, sofreu ferimentos no punho após ser agredida fisicamente.

Cerca de 70 pessoas estavam na festa