Mulher de 23 anos morre em acidente entre moto e caminhão

Uma mulher de 23 anos morreu após se envolver um acidente de trânsito na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, a Rodovia da Integração (SP-563), em Mirante do Paranapanema (SP). De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a colisão entre uma motocicleta e um caminhão foi registrada às 23h15 deste domingo (4), no km 11,3.