AMANHÃ! ODONTOCOMPANY chega em Flórida Paulista

Será inaugurada amanhã (7) em Flórida Paulista a OdontoCompany que chega na Cidade Amizade com o intuito de oferecer um novo conceito em tratamento odontológico.

A clínica foi instalada na Avenida José Fróio (ao lado da Floripeças) e conta com uma ampla estrutura de recepção, salas de avaliação, raio-X, consultórios odontológicos, salas de esterilização, banheiros e total acessibilidade.

A OdontoCompany passa a oferecer aos floridenses e pessoas de toda a região diversos tratamentos, entre eles: próteses, implantes, facetas, ortodontia, extração, restauração, limpeza e canal, além de outros serviços e procedimentos.

No comando da nova empresa do ramo de saúde bucal do comércio floridense, estão Lucilene Ortega Gutierrez Chinelato e Flávio Claudemir Chinelato Sagrado que contam com uma equipe de profissionais altamente capacitados e prontos para oferecer o atendimento adequado para cada tipo de caso e paciente.

“Convidamos toda a população para a inauguração e também para conhecer nossos planos odontológicos acessíveis”, convidaram Lucilene e Flávio.



A inauguração oficial com o corte da faixa de inauguração está marca para as 10h. A empresa permanecerá até às 19h com as portas abertas para a visitação da população de Flórida Paulista e região.

O telefone da OdontoCompany é o (18) 3830-0700.