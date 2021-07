Flórida inicia nesta quarta-feira vacinação para população de 35 e 36 anos

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Saúde anunciou a ampliação do calendário de vacinação contra a Covid-19, no município.

A Cidade Amizade incluirá toda a população de 35 e 36 anos nesta fase, com a aplicação da primeira dose a partir desta quarta-feira, dia 7 de julho.

Para ter acesso ao imunizante, o público-alvo poderá se dirigir a uma unidade de saúde mais próxima de sua residência. Vale lembrar que para receber a vacina é necessário apresentar documento de identificação original com foto.

A imunização será realizada nas seguintes unidades de saúde: Centro de Saúde II “Dr. Antonio Giancursi”, ESF I “Nicolau Gerlack”, ESF II “José Carlos Machado”, ESF III “Roberto Florindo”, PAS do Distrito do Indaiá do Aguapeí e PSF do Distrito do Alto Íris.

As unidades de saúde funcionam das 7h às 16h30.

Flórida Paulista imunizou, até o momento, 7.873 pessoas, sendo 5.773 com a primeira dose, 2.022 com a segunda dose e 78 pessoas com a dose.