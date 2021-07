FLÓRIDA: Santa Casa “zera” internações por Covid-19

Outro fator positivo é que atualmente não há nenhum caso suspeito da doença no município

A reportagem do jornal e site Folha Regional esteve na manhã desta terça-feira (6) na Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista para fazer um levantamento do número de pessoas que eventualmente poderiam estar internadas atualmente em decorrência da Covid-19.

A boa notícia é que a unidade hospitalar não tem atualmente nenhum paciente internado na Ala Covid que segue vazia, porém, operando com todos os equipamentos necessários para o suporte caso alguém precise de atendimento.



Ontem (5), a Secretaria Municipal de Saúde também informou que não havia nenhum caso de paciente sob a suspeita da Covid-19 no município. Um novo boletim deve ser emitido nos próximos dias pela pasta.

Apesar do cenário bastante positivo, é importante ressaltar a importância da necessidade de que seja mantido o distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel. Vale ressaltar também que a realização de festas e eventos e aglomerações continuam proibidas.



REFLEXO DO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, VACINA E COLABORAÇÃO DA POPULAÇÃO

Diante do cenário positivo do município em relação à doença, nossa reportagem também falou com Aguinaldo Carvalho que é o secretário de saúde de Flórida Paulista que fez uma avaliação dos reflexos que têm causado tal queda nos números.

“Isso sem dúvida é reflexo do amplo e incansável trabalho dos profissionais da saúde no dia-dia, a aplicação da vacina que tem avançado cada vez mais em nosso município e o principal, a colaboração da população que tem cumprido todas as normas, determinações feitas pelos órgãos de saúde”, comentou Aguinaldo Carvalho.