Athletico-PR perde de 2 a 1 para o Santos na Vila Belmiro

O Athletico-PR perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro após ser derrotado por 2 a 1 pelo Santos, na noite desta terça-feira (6) no estádio da Vila Belmiro. Com o revés, o Furacão ficou com 19 pontos, na segunda posição da classificação, a dois do líder Bragantino. Já o Peixe assumiu a 6ª posição com 15 pontos.

Os visitantes começaram a partida melhor, criando as melhores oportunidades com o atacante Matheus Babi. Mas o time paulista melhora no confronto e abre o placar aos 30 minutos, quando Marinho bate forte de fora da área para defesa parcial do goleiro Santos. Madson aproveita o rebote e cruza para Marcos Guilherme marcar. Foi a lei do ex entrando em campo na Vila Belmiro.

Mas, um pouco antes do intervalo, o Athletico-PR conseguiu igualar o marcador, quando Fernando Canesin aproveitou cruzamento de Vitinho para superar João Paulo.

Porém, a noite era mesmo do Peixe, que garantiu o triunfo graças a um gol contra do zagueiro Zé Ivaldo marcado aos 4 minutos da etapa final.