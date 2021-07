Cerca de 40 sacas de café são furtadas de propriedade rural

A Polícia Militar de Osvaldo Cruz, registrou na manhã desta terça-feira, (06), uma ocorrência de furto em uma propriedade rural do município.

O fato aconteceu no bairro Canguçu, de onde, segundo o proprietário, na segunda-feira o mesmo deixou as sacas de café no terreirão junto com duas lonas e na manhã desta terça-feira não mais encontrou.

Segundo ainda o proprietário, a quantidade de café levado é equivalente a 40 sacas.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil que passa a investigar o caso.