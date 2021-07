DRACENA: Usinas Fotovoltaica tem investimento de R$ 350 milhões

Prefeito André Lemos conhece usinas fotovoltaicas

O prefeito André Lemos esteve no sábado passado, dia 3/07, na Usina Fotovoltaica de Dracena, localizada às margens da Vicinal João Araújo, próximo ao Aeroporto Estadual Muliterno. No local são três usinas, sendo Dracena 1, 2 e 4.

Quem passa pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, sentido Tupi Paulista, também consegue ver as centenas de placas solares instaladas na grande área. O empreendimento tem a parceria com a empresa francesa Total_Eren.

O prefeito foi recebido pelo proprietário da área, José Vanil Guerra e também pelo site manager Bruno Prates, da empresa Biosar.

Acompanhou o chefe do Executivo, o secretário Ademar Alves Pereira, (Ademar do Gesso); o engenheiro agrônomo Jairo Corrêa e o presidente do diretório municipal do Patriota, Valter Fernandes.

A implementação das usinas foi possível com a instalação e funcionamento de 272.160 mil painéis solares, com um investimento de cerca de R$ 350 milhões, a potência instalada corresponde a 90 MW/h.

O prefeito André explicou que foi conhecer as instalações e que a administração municipal tem planos de investir em outros projetos semelhantes.