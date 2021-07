FLÓRIDA: Deputado viabiliza verba de R$ 150 mil para novo aparelho de radiografia para Santa Casa

O prefeito Wilson Fróio Júnior recebeu do deputado estadual Vinícius Camarinha a confirmação da destinação de uma verba de R$ 150 mil para Flórida Paulista nas próximas semanas.

De acordo com o prefeito Fróio a verba viabilizada pelo deputado Vinícius Camarinha foi destinada através de emenda parlamentar junto a Secretaria da Saúde do Governo do Estado, destinada para aquisição de equipamentos.

A verba, conforme pleiteado junto ao deputado, será destinada para a aquisição de um novo aparelho de radio grafia para atender a população floridense na Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista.

Agora está sendo preparada a documentação necessária visando a assinatura de convênio para a liberação dos recursos financeiros junto ao Governo do Estado.

O prefeito Fróio agradeceu o deputado Vinicius Camarinha por atender mais este pedido em favor da população floridense.

“Trata-se de uma verba que deverá beneficiar toda a população floridense que precisa diariamente de atendimento na Santa Casa de Flórida Paulista”, finalizou o prefeito.