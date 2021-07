Governo de SP amplia horário de funcionamento do comércio até 23h a partir desta sexta-feira

Em 2020, o governo estadual criou o Plano São Paulo, para regulamentar as regras da quarentena em cada região. No entanto, desde 18 de abril, todo o estado de São Paulo está na chamada fase de transição, e os critérios originais do plano deixaram de ser obedecidos.

Esta fase, criada para representar uma etapa transitória da fase emergencial, a mais rigorosa da quarentena, não leva em consideração os indicadores da pandemia no estado.

De acordo com o plano, o funcionamento de estabelecimentos até as 23h seria liberado apenas na fase verde, que poderia ocorrer apenas com taxas de ocupação de UTI abaixo de 60%. Atualmente, a taxa de ocupação desses leitos está em 70% no estado de SP.

Antes da mudança desta quarta (7), o governo de São Paulo havia adiado três vezes a liberação do funcionamento do comércio até as 22h, renovando a chamada fase de transição do Plano SP que iria até o dia 15 de julho.

Nesse período, lojas, shoppings, academias, salões de beleza e restaurantes puderam operar até 21h, com capacidade máxima de 40% de ocupação.

No final de maio, o comércio foi autorizado a elevar a capacidade máxima de 30% para 40%. Na prática, porém, não há lei, multa ou fiscalização para verificar esse percentual.

Pandemia no estado

Pandemia no estado

Nesta semana, o estado registrou um número total de pacientes internados com Covid em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) menor que 9 mil pela primeira vez em quatro meses.

Embora as internações estejam caindo em julho, o número absoluto registrado nesta semana ainda é 40% maior do que o recorde da primeira onda em 2020, quando 6.416 pacientes ocupavam leitos de UTI há exatamente um ano.

A taxa geral de ocupação de leitos de UTI é de 70% no estado e de 64,56% na Grande São Paulo, considerando toda a rede de saúde.

Nove regiões do interior do estado, no entanto, ainda apresentam ocupação acima de 80% (Araraquara, Barretos, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, S. João da Boa Vista, S. José do Rio Preto e Sorocaba).

De acordo com o coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabbardo, o governo espera que a ocupação caia com o avanço da vacinação.

“Nesses municípios em que a ocupação ainda é superior a 80%, seja analisada, discutida localmente a possibilidade da manutenção de algumas medidas restritivas. Nós esperamos que, com isso, nas próximas semanas já tenhamos indicadores melhores. Então é fundamental que os prefeitos e as regionais de saúde que ainda apresentam ocupação mais alta analisem localmente a manutenção de horários de funcionamento”, disse.

O número de novos casos e de mortes por Covid no estado entraram em queda, mas ainda estão em patamar muito elevado, superior ao registrado no pico primeira onda da doença em 2020.

A média móvel diária de novas mortes é de 465 nesta quarta, valor 20% menor do que o registrado há 14 dias, o que indica tendência de queda. No pior momento de 2020, no entanto, o recorde na média móvel de mortes havia sido de 289.

A média diária de caos é de 13.823 nesta quarta, valor 21% menor do que o registrado há 14 dias.