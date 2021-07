LUCÉLIA: Município recebe 2 mil kits de teste rápido para Covid-19

A Prefeitura de Lucélia recebeu 2 mil kits de testes rápidos para Covid-19, na modalidade SWAB (cotonete), adquiridos pelo Ministério da Saúde.

O direcionamento desse lote à Lucélia se deu pela atuação do deputado federal Enrico Misasi e deputado estadual Reinaldo Alguz, ambos do PV. De acordo com a Prefeitura, os kits serão direcionados à Central Covid-19 de Lucélia, para serem aplicados na população.

A entrega ocorreu na manhã desta segunda-feira, no gabinete da prefeita.

O ato teve a presença de representantes do parlamentar e da Câmara Municipal.