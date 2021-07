Incêndio atinge barracão de pallets

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Marília (SP), que atendeu a ocorrência em conjunto com a brigada de incêndio de Pompeia, o fogo começou por volta das 6h40.

Ainda segundo a corporação, nenhuma pessoa ficou ferida e as chamas foram controladas com a chegada da equipe que ficou no local até às 10h fazendo o rescaldo. A origem do fogo ainda vai ser investigada pela polícia.