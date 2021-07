Polícia Civil recupera mais de uma tonelada da café furtados de sítio

A Polícia Civil de Osvaldo Cruz conseguiu recuperar 1,2 mil dos 1,6 mil quilos de café que foram furtados na segunda-feira (5) em uma propriedade rural do Bairro Canguçu.

Três pessoas de Osvaldo Cruz foram identificadas como autores do furto, entre as quais um homem de 45 anos de idade que foi conduzido para a Delegacia de Polícia.

De acordo com a Polícia Civil, o trio estava tentando passar adiante o café quando foram surpreendidos.

A Polícia conseguiu descobrir que foram utilizados dois carros para o furto. O café foi trazido para a área urbana de Osvaldo Cruz e o trio pretendia comercializá-lo.



O café foi recuperado e será devolvido à vítima. As investigações prosseguem com a oitiva dos outros dois identificados como supostos autores do furto.

Outro aspecto é que a Polícia Civil quer saber se a subtração do café tem relação com outros crimes de furto ocorridos na mesma área da zona rural de Osvaldo Cruz, como subtrações de defensivos agrícolas e gado, ocorridos recentemente.

O café recuperado está avaliado em quase R$ 7 mil.