Polícia Rodoviária inicia “Operação 9 de Julho” nas rodovias da região

A Operação 9 de Julho tem início à 0h desta quinta-feira (8) e segue até o domingo (11). Conforme a Polícia Militar Rodoviária, o patrulhamento será intensificado em 1.344,525 quilômetros de rodovias nos 56 municípios da região.

Conforme a corporação, a operação é alinhada ao “Movimento Paulista de Segurança no Trânsito”, cuja proposta é reduzir em 50% os acidentes de trânsito em todo o mundo.

As equipes vão realizar ações para coibir o cometimento das infrações que mais ocasionam acidentes de trânsito, como excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos e falta de utilização do cinto de segurança, entre outras irregularidades.

Entre as rodovias atendidas pela 2ª Companhia de Polícia Rodoviária, a corporação ressaltou que os condutores deverão ficar atentos nos trechos de pista simples, em que, em grande parte, estão sendo realizadas obras de melhoria, devendo haver atenção especial, principalmente durante as ultrapassagens e outros deslocamentos, em particular a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), na região de Adamantina; a Rodovia Homero Severo Lins (SP-284), entre Martinópolis (SP) e Rancharia (SP); e a Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), entre Martinópolis e Parapuã (SP).

Atendimento aos condutores

Quem precisar de atendimento na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), pode acionar o socorro da Concessionária de Rodovias (Cart) através do telefone 0800-7730090.



Nos casos da Rodovia Assis Chateaubriand, da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros e da Rodovia Homero Severo Lins, os condutores poderão acionar o socorro da Concessionária Eixo SP pelo telefone 0800-1788998.

Para aqueles que estiverem nas demais rodovias da região, o atendimento será realizado pela Unidade Básica de Atendimento (UBA), do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), pelo telefone 0800-0555510. Há ainda a possibilidade de acionar a Polícia Militar pelo 190.