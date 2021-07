SAP retoma visitas presenciais nas penitenciárias neste final de semana

As visitas presenciais nas unidades prisionais do Estado de São Paulo serão retomadas neste sábado (10).

As informações foram apuradas pelo jornalismo do Grupo Folha Regional (Jornal TV e Site) através da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) e foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Os presos poderão receber uma pessoa na faixa etária dos 18 aos 59 anos de idade que deverá estar devidamente cadastrada no rol de visitas e que não poderão estar inseridos nos grupos de risco definidos pelos órgãos de saúde.



Para as visitas de pessoas acima dos 60 anos de idade é necessário apresentar comprovante oficial de imunização com as duas doses da vacina ou em caso de dose única, após os 20 dias da aplicação.

Neste retorno das visitas, o visitante poderá portar apenas um documento de identificação com foto, carteirinha de visitante e o cartão de vacina, sendo proibida a entrada com bolsas, gêneros alimentícios, itens de higiene, roupas e outros objetos.

Ainda segundo a publicação no Diário Oficial, as visitas nas unidades prisionais poderão ser revistas a qualquer momento e inclusive pode haver a sua suspensão, o que dependerá do cenário da saúde pública em relação à pandemia da Covid-19.