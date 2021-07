SP antecipa em um mês entrega de 100 milhões de doses da vacina do Butantan ao Brasil

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (7) a antecipação em 30 dias da conclusão da entrega de 100 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). A previsão é que a totalidade do contrato firmado com o Ministério da Saúde seja entregue em 30 de agosto.

“O Instituto Butantan vai entregar as 47 milhões de doses complementares do contrato com o Ministério da Saúde até 31 de agosto. Estamos antecipando em 30 dias para permitir que o Ministério acelere a vacinação de brasileiros de todo o país”, disse João Doria.