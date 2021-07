Após colidir em defensa metálica, caminhão-baú bate em barreira de concreto

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de um caminhão-baú, que vinha do estado de Minas Gerais (MG) e seguia para o estado do Paraná (PR), bateu o veículo contra a defensa metálica do lado direito da pista. Com o impacto, o veículo atravessou a rodovia e atingiu a barreira de contenção do canteiro central que fica do lado esquerdo.